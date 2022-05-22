الصحة: الحصول على لقاح كورونا مجانى للأجانب والمصريين

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس كورونا مجانى للأجانب والمصريين ويمكن إعطاؤه لمن فوق الـ12 عاما من الأطفال وهو آمن تماما.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.