اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 08:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: الحصول على لقاح كورونا مجانى للأجانب والمصريين

الأحد، 22 مايو 2022 07:00 م
الصحة: الحصول على لقاح كورونا مجانى للأجانب والمصريين لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس كورونا مجانى للأجانب والمصريين ويمكن إعطاؤه لمن فوق الـ12 عاما من الأطفال وهو آمن تماما.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

الاجانب

المصريبن


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة