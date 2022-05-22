حماية المستهلك: نتابع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار السيارات

ابراهيم حسان

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك عقد اجتماعا طارئا لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار، ولاسيما فيما يتعلق بالسلع المعمرة والسيارات.

أضاف أيمن حسام الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن مصر بدأت تعاني من أزمة السلع المعمرة والسيارات بسبب وجود مصانع محدودة بالعالم خاصة بهذه السلع المعمرة، مبينا: "كنا في أمل أن تنتظم الصناعات مرة أخرى عقب أزمة كورونا، وتفاجئ العالم بكارثة من نوع جديدة وهي الأزمة الأوكرانية، وتعطلت بسبب كل إمدادات العالم والصناعات كافة، وأصبح هناك استحالة انتظام التوريد".

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك: "أصدرنا قرار حماية المستهلك بخصوص استلام السيارات بالأسعار القديمة بالنسبة للأشخاص الذين حجزوا السيارات بها قبل 12 أبريل 2022، أو استرداد الدفعات التي سددها الناس بأعلى فائدة بنكية في الوقت الحالي، وهذا الأمر احتاج منا كثيرا من اللقاءات مع الوكلاء، ولكن هذا حق المستهلك".