تعليم القاهرة تعلن ضبط 4 حالات غش بامتحان الشهادة الإعدادية أحدها لمعلم

كتب سيد الخلفاوى

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لجنة مكافحة الغش، عدد من حالات الغش المحدودة في إمتحان الشهادة الإعدادية على مدار يومين.

وقال ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، إنه تم رصدت 4 حالات غش 3 للطلبة وحالة لمعلم يوم السبت الموافق 21/5/2022 كالتالي: حالتين للغش تم اكتشافها في إدارة البساتين التعليمية، وحالة بإدارة وسط القاهرة، وحالة بإدارة النزهة وكانت لمعلم قام بتصوير ورقة الامتحان باستخدام الجهاز المحمول ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

أما اليوم الأحد الموافق 22/5/2022، رصدت غرفة العمليات لجنة مكافحة الغش ثلاث حالات، حالة بإدارة البساتين، وحالة بإدارة دار السلام، وحالة بالوايلي، جميعها باستخدام الموبايل

وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة_ مدير المديرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري التحقيقات لتوقيع العقوبات علي المشاركين في نشر الغش، وتم توجيه التعليمات قبل بدء الإمتحانات، بمنع حيازة المحمول باللجنة نهائيا سواء للطالب أو الملاحظ.

و شددت الوزارة علي الالتزام ومحاربة الغش في إطار سياسة الدولة التي تهدف الي مكافحة الغش في الإمتحانات والقضاء علي كل الوسائل التي تساعد عليه وكذا تغليظ العقوبات علي من يروج أو يطبع أسئلة الإمتحانات بأي وسيلة فالغش يعد اخلالا بالنظام العام، وتشمل العقوبات، ما بين إلغاء مادة أو المواد كلها على حسب كل حالة، وقد تم التنبيه مرارا وتكرارا، وسيتم و بكل حزم تطبيق العقوبات على الغشاشين بلا تهاون وفي جميع الإمتحانات.