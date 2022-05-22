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كيف يمكن استخراج شهادات السفر للخارج؟.. الصحة تجيب

الأحد، 22 مايو 2022 07:01 م
كيف يمكن استخراج شهادات السفر للخارج؟.. الصحة تجيب استخراج شهادة السفر
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن استخراج شهادة السفر خلال 24 ساعة من خلال المعمل المركزى التابع لوزارة الصحة والسكان التابع لمحافظتك.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان تم توفير 61 معملا مركزيا على مستوى الجمهورية منهم 33 معملا يقوم باستخراج شهادات السفر للخارج.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

شهادات السفر للخارج


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