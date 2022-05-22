جهاز حماية المستهلك يكشف سبب نقص إنتاج بعض السلع

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التى شهدها العالم بسبب جائحة كورونا عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية، مما خفض إنتاجهم بأكثر من 50%، منوها بأنه حدث نقص في بعض السلع بنسب متفاوتة بلغت نحو 70% الأمر الذى رفع الاسعار مع زيادة الطلب.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجهاز بالقرية الذكية، أن العالم شهد أيضا أزمة ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم وزيادة في أسعار البنزين، مشيرا إلى أن أكثر الدول استقرارا اقتصاديا والتى لم يتجاوز معدلات التضخم فيها 1% شهدت حاليا معدلات تصل إلى 8%، الأمر الذى شكل أزمة حقيقية على عاتق كل مستهلك عالمي .

وقال إن الجهاز يستهدف خلال العام المقبل إضافة 5 فروع جديدة إضافة الى الفروع الفعلية والبالغة 18 فرعا في الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا واسيوط وسوهاج وأسوان والقليوبية والمنوفية كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والبحيرة والاسكندرية والسويس الاسماعلية وبورسعيد وجنوب سيناء.