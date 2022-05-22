أخبار مصر.. مهلة أسبوعا للفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية لسداد تكلفة الحج

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 27 لسنة 2022، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 - 2022، ومنح وزارة التضامن الفائزين بقرعة الحج أسبوعا واحدا فقط لسداد قيمة الحج، ومن لم يسدد سيتم تصعيد أحد المواطنين من جدول الإحتياطى.

الرئيس السيسي يوقع قانونا بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة 2021 - 2022

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 - 2022 . التضامن: مهلة أسبوعا للفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية لسداد تكلفة الحج إعلان وزارة التضامن خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية ل حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، إنها تمنح الفائزين أسبوعا واحدا فقط لسداد قيمة الحج، ومن لم يسدد سيتم تصعيد أحد المواطنين من جدول الإحتياطى. وزيرة التضامن: تخصيص مشرف لكل 44 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص مشرف لكل 44 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية ، ويتم اختيار المشرفين المتميزين الذين تم تدريبهم بكفاءة عالية، على ألا تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.

رفع الجلسة العامة للنواب.. وغدا استكمال مناقشة "تنظيم الحج والبوابة الموحدة"

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة اليوم، على أن ينعقد المجلس غدا الساعة الحادية عشر لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذى وافق عليه مبدئيا اليوم. غدا ارتفاع بالحرارة يصل لـ4 درجات وطقس حار بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 31 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية ، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد

حماية المستهلك يكشف حيل التجار لرفع الأسعار ويؤكد: الكماليات لا تتعدى 5% من سعر السيارة

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الجهاز قرر أن أي كماليات على السيارات لابد ألا تتجاوز سعرها عن 5% عن سعرها بالتوكيل، مشيرا إلى إنه تم رصد تحايلات من بعض التجار من خلال إضافة بعض الكماليات على السيارات، وذلك كباب خلفي لرجوع ظاهرة الأوفر برايس، وزيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه.

الحكومة تنفى إلزام المواطن بتسجيل هاتف شركة محمول بعينها لتحديث بطاقة التموين

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، مُشددةً على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، بل تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، وذلك بهدف منع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

حماية المستهلك: تسليم كل من سدد ثمن سلعة أو سيارة قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية

قرر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك في اجتماعه الطارئ لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين، تسليم كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل 12 أبريل السابق دون تحمل أي عبء إضافي.

وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الأسعار



عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مقر الوزارة، وشهد الاجتماع متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس المواطنين بصورة يومية، خاصة في جهود الدولة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية . "التراس" يفتتح ملتقى شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا.. غدا فى بنغازى يفتتح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، غدًا 23 مايو 2022، ملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا» الذي يعد أول معرض مصري لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، في مدينة بنغازي الليبية، والذي يستمر حتى يوم 27 مايو الجاري .

التعليم ردا على تسريب طلاب لأسئلة امتحان اللغة الثانية: بياناتكم عندنا نشرت جروبات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة من امتحان اللغة الأجنبية الثانية الإلكترونى بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لديها بيانات الطلاب الذين قاموا بتصوير الأسئلة وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة حيال هؤلاء الطلبة، محذرة من الغش فى الامتحانات. غدا.. انطلاق منتدى تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية ينطلق غدا الإثنين بالقاهرة، منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، في نسخته الأولى والذي ينظمه البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري 2022، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. الصحة: جميع المصريين يحق لهم الاستفادة من خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار قالت وزارة الصحة والسكان إن جميع المواطنين المصريين سواء كان لديهم تأمين صحي أو لا، يمكنهم الاستفادة من الخدمات المقدمة بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار. الأمم المتحدة: جدري القرود ينتشر بسرعة في أوروبا بعد اجتياح وسط وغرب أفريقيا أفاد تقرير للأمم المتحدة بأنها تعمل بشكل وثيق مع الدول الأوروبية التي أبلغت عن حالات إصابة بمرض جدري القردة الفيروسي النادر، حيث تم اكتشاف أكثر من 100 حالة في جميع أنحاء أوروبا، وقالت منظمة الصحة العالمية إن ثماني دول على الأقل متأثرة به، وهي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

تأييد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان قررت محكمة قنا الاقتصادية برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، رئيس الدائرة، والمستشار محمد فاروق عضو يمين الدائرة، والمستشار عمر المليجى، وسكرتارية مؤمن بدر، وحضور هانى قمر الدولة، مدير عام المحكمة، تأييد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان.

الزمالك لـ بن شرقى: العقود تنتهي نهاية الموسم والرحيل آخر يونيو "هروب"