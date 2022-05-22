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الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء يصل 4 درجات

الأحد، 22 مايو 2022 12:25 م
الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء يصل 4 درجات طقس حار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد غدا الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
 
كما يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات ، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
 
 
 
 
 

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