التنمية المحلية: الدولة تبنت منذ 2014 برامج قومية تستهدف توفير حياة كريمة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، شارك فى جلسة حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية، واستمرت على مدار أكثر من ثلاث ساعات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على فضائية "دى إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأكد أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 وحتى2021 العديد من البرامج القومية التى تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة فى مستوى جودة حياتهم.