الفوائد الصحية للأرز الأبيض.. يعزز الهضم ومصدر سريع للطاقة

كتبت إيناس البنا

قد يكون الأرز الأبيض على رأس القائمة عندما يتعلق الأمر بالأطعمة ذات السمعة السيئة، ولا يقتصر الأمر على النظر بسبب تركيبته النشوية ، ولكن غالبًا ما يتم اختياره بشكل أقل بسبب لونه الأبيض، حتى الممارسين الصحيين هم أكثر عرضة لرفض الأرز الأبيض عند تقديم توصيات لمرضاهم.

إذن ، هل الأرز الأبيض صحي؟ دعونا نضع الأمور في نصابها - فالأبيض لا يعني خلوًا من العناصر الغذائية، وعلى الرغم من أن الأرز الأبيض منخفض بالفعل في بعض العناصر الغذائية مقارنة بنظيره ، الأرز البني ، إلا أنه يجب النظر إلى فوائد الأرز الأبيض بعدسة أقرب.

إليك ما يقوله اختصاصي التغذية هذا عن فوائد الأرز الأبيض وفقا لموقع " eatingwell".

الفوائد الصحية للأرز الأبيض



1. مصدر سريع للطاقة



نظرًا لأن الأرز الأبيض يفتقد النخالة والبذرة ومحتوى الألياف والدهون المصاحب لهما - فهو كربوهيدرات أبسط ، مما يعني أن جسمك سيحصل على وقت أسهل في تكسيره، وهذا يسمح لامتصاص أسرع للمواد الغذائية ، وهي الكربوهيدرات، مما يجعل الأرز الأبيض خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى مصدر سريع للطاقة ، مثل الرياضيين أو حقًا أي شخص يشارك في تمرين أطول أو أي نوع من الأنشطة.

2. يسهل هضمه



أولئك الذين يعانون من بعض أمراض الجهاز الهضمي قد يواجهون صعوبة في هضم الألياف والبروتينات والدهون الموجودة في الكربوهيدرات المعقدة، في حين أن الأرز البني أو الحبوب الكاملة الأخرى قد لا يكون خيارًا لهم أثناء التوهج، بسبب الانتفاخ والتهيج غير المريحين، فإن الأرز الأبيض سهل الهضم يعد خيارًا رائعًا، حتى لو لم يتم تشخيصك بمشكلة في الجهاز الهضمي، يمكن أن يكون الأرز الأبيض مفيدًا إذا كنت تتعامل مع شيء مثل نوبة سيئة من الإسهال .

فوائد أخرى للأرز الأبيض



فيما يلي بعض الفوائد السرية للأرز الأبيض: