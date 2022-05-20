اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 05:31 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. عودة مجالس الإفتاء بـ10 مساجد أبرزها الحسين وعمرو بن العاص من غد

الجمعة، 20 مايو 2022 05:06 م
حصاد الوزارات.. عودة مجالس الإفتاء بـ10 مساجد أبرزها الحسين وعمرو بن العاص من غد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

 

وزير الأوقاف: عودة مجالس الإفتاء بـ10 مساجد أبرزها الحسين وعمرو بن العاص من غد

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