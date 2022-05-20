حصاد الوزارات.. عودة مجالس الإفتاء بـ10 مساجد أبرزها الحسين وعمرو بن العاص من غد

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
وزير الأوقاف: عودة مجالس الإفتاء بـ10 مساجد أبرزها الحسين وعمرو بن العاص من غد
وزيرة التضامن توجه بإنقاذ مسنة بلا مأوى فى المنوفية وتقديم الدعم لمواطن بالقاهرة
وزير الأوقاف يعلن فتح مكتبات المساجد الكبرى بدءا من الثلاثاء المقبل
الهجرة: استمرار عمل غرفة متابعة موقف الجالية المصرية بأوكرانيا
الأوقاف تعلن تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد وعقد مقارئ للسيدات
وزير الزراعة: الفجوة الغذائية بالدول الأفريقية 50 مليار دولار سنوياً
القوى العاملة: صرف 32 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة فى 7 محافظات خلال أسبوع
القوى العاملة: تعيين 386 شاباً والتفتيش على 390 منشأة بأسوان
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