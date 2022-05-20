حصاد الوزارات.. عودة مجالس الإفتاء بـ10 مساجد أبرزها الحسين وعمرو بن العاص من غد

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

وزير الأوقاف: عودة مجالس الإفتاء بـ10 مساجد أبرزها الحسين وعمرو بن العاص من غد

وزيرة التضامن توجه بإنقاذ مسنة بلا مأوى فى المنوفية وتقديم الدعم لمواطن بالقاهرة