اليوم السابع
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وزير الأوقاف يعلن ‏فتح مكتبات المساجد الكبرى بدءا من الثلاثاء المقبل

الجمعة، 20 مايو 2022 02:33 م
وزير الأوقاف يعلن ‏فتح مكتبات المساجد الكبرى بدءا من الثلاثاء المقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ‏فتح مكتبات المساجد الكبرى بدءا من الثلاثاء المقبل.
 
وفى سباق متصل أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي تعمل وزارة  الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات ، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ، ومن أهمها : 
1. التوسع في مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين . 
2. عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف. 
3. تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة" . 
4. انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال . 
5. فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء القادم . 
6. عقد مجالس الإفتاء على أيدي العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .
7. التوسع في لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل . 
8. التوسع في القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .
9. إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى . 
وسنعلن تفصيلا وتباعًا عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية ، في سبيل استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي الوسطي الرشيد المستنير .
 
 
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فتح مكتبات المساجد


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