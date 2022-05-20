اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان 15 مسجدا بالمحافظة اليوم

الجمعة، 20 مايو 2022 08:00 ص
وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان 15 مسجدا بالمحافظة اليوم وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، محافظة البحيرة، وذلك لافتتاح 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ويشاركه فى ذلك اللواء هشام عبد الغنى آمنة محافظ البحيرة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
 
يأتى ذلك فى إطار افتتاح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا، من بينها منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 1075 مسجدًا ، منها 911 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 164 مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد المقرر افتتاحها في محافظة البحيرة هى:
 
أولًا : مساجد الإحلال والتجديد
 
1.  محمد حسني مكرم – قرية قراقص – مركز دمنهور
 
2. عزبة سليم جبارس بحري – مركز ايتاي البارود
 
3. عزبة أبو قابيل البحري أثريات فاضل – مركز ايتاي البارود
 
4. عزبة المتروك – كفر مساعد – مركز ايتاي البارود
 
5. الهداية – دست الأشراف – كوم حمادة
 
6. الأنوار المحمدية - البسلقون – كفر الدوار
 
7. الشهيد زلطة – أريمون – المحمودية
 
8. الرضا – بريم – كوم حمادة
 
9. الإخلاص – كنج عثمان- كفر الدوار
 
10. النور – قرية ويصا الكبيرة - دمنهور
 
11. أبو زينة – منشأة الخزان – مركز دمنهور
 
12. عبد الرحمن بيصار – النوبارية – مركز أبو المطامير
 
13. الغنايمة – مستناد – مركز شبرا خيت
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
 
14. الطاهر – ببيان – كوم حمادة
 
15. سيدي يوسف – قرية ديبي – مركز رشيد

البحيرة

اخبار البحيرة

الأوقاف

افتتاح مساجد

مساجد جديدة

اخبار الأوقاف

اخبار مصر


الموضوعات المتعلقة

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 36 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

الخميس، 19 مايو 2022 02:40 م

وزير الأوقاف يوجه بإشراك جميع الأئمة فى البرنامج الصيفى للطفل بالمساجد

الخميس، 19 مايو 2022 09:33 ص

وزير الأوقاف: دعوات هدم مصلى قبة الصخرة استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين بالعالم

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:47 م

وزارة الأوقاف تعتمد 16 مقرأة جديدة فى الجيزة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 18 مايو 2022 10:44 ص

"دينية النواب" تناقش موازنة وزارة الأوقاف ومديرياتها

الثلاثاء، 17 مايو 2022 03:36 م

وزير الأوقاف يوجه المديريات بالتوسع فى المقارئ القرآنية للأئمة والجمهور

الثلاثاء، 17 مايو 2022 01:49 م

وزير الأوقاف يوجه بتكثيف الأنشطة الدعوية لاستعادة الدور الريادى للمساجد

الثلاثاء، 17 مايو 2022 12:11 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة