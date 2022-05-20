وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان 15 مسجدا بالمحافظة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، اليوم الجمعة، محافظة البحيرة، وذلك لافتتاح 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ويشاركه فى ذلك اللواء هشام عبد الغنى آمنة محافظ البحيرة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

يأتى ذلك فى إطار افتتاح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا، من بينها منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 1075 مسجدًا ، منها 911 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 164 مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها في محافظة البحيرة هى:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد

1. محمد حسني مكرم – قرية قراقص – مركز دمنهور

2. عزبة سليم جبارس بحري – مركز ايتاي البارود

3. عزبة أبو قابيل البحري أثريات فاضل – مركز ايتاي البارود

4. عزبة المتروك – كفر مساعد – مركز ايتاي البارود

5. الهداية – دست الأشراف – كوم حمادة

6. الأنوار المحمدية - البسلقون – كفر الدوار

7. الشهيد زلطة – أريمون – المحمودية

8. الرضا – بريم – كوم حمادة

9. الإخلاص – كنج عثمان- كفر الدوار

10. النور – قرية ويصا الكبيرة - دمنهور

11. أبو زينة – منشأة الخزان – مركز دمنهور

12. عبد الرحمن بيصار – النوبارية – مركز أبو المطامير

13. الغنايمة – مستناد – مركز شبرا خيت

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

14. الطاهر – ببيان – كوم حمادة

15. سيدي يوسف – قرية ديبي – مركز رشيد