التعليم العالى تعلن نتائج مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات

جاء افتتاح تلك المسابقة على هامش انعقاد اجتماع المجلس الاعلى لشؤون التعليم والطلاب بجلسته يوم 15 / 5 / 2022 فى جامعة الفيوم .

وتم إطلاق المسابقة أطلقها قطاع الأنشطة الطلابية تحت رعاية وزير التعليم والطلاب والبحث العلمى فى بداية العام على مستوى الأقسام العلمية بالكليات ثم مستوى الكليات ثم مستوى كل جامعة لتحديد الطالب والطالبة المثاليين بكل جامعة لتتم المنافسة النهائية بين الفائزين لتحديد الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المتنافسين فى تلك المستويات إلى مايزيد عن 8000 طالب وطالبة .

حضر افتتاح المسابقة بجامعة الفيوم الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم( والتى تستضيف تلك المسابقة للعام الثامن على التوالي) وجميع نواب رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس الاعلى لشؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الاعلى للجامعات وايضا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان؛ ا.د.طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية وجميع رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية.

ومن خلال المسابقة اطلق قطاع الأنشطة الطلابية مبادرة اتحاد طلاب جامعة الفيوم الخاصة باختيار سفراء النوايا الحسنة بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات لتقديم مبادرات تحت عنوان ( قادرون باختلاف) لرعاية وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات على أن تنتهى تلك المسابقة باختيار سفير لكل قطاع من قطاعات الجمهورية الستة( شمال الدلتا؛ الدلتا؛ القاهرة الكبري؛ شمال الصعيد؛ جنوب الصعيد؛ القنال وسيناء) واستمرت المسابقات فى الفترة 15 - 18 / 5 تحت إشراف اللجان المشكلة واللوائح التنظيمية المتفق عليها والتى تم إخطار الجامعات بها مسبقا.

شهد الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقات الملتقى، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، والوفود الطلابية المشاركة من الجامعات المصرية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 /2022 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

كما شرفت الجامعة باستضافة الفنان محمد عزمي، وذلك فى إطار دعم مبادرة "سفراء النوايا الحسنة لرؤساء اتحاد الجامعات المصرية ونوابهم" والتى تم تدشينها بجامعة الفيوم تحت عنوان (طلاب قادرون باختلاف).

أشاد الدكتور أحمد الانصاري، بما يتم بين جامعة الفيوم ومحافظة الفيوم من تعاون فعَّال على كافة الأصعدة، والتى كان من آخرها التعاون فى المجال الطبى خلال الأيام الماضية؛ حيث قامت المستشفيات الجامعية باستقبال الآلاف من المرضى وحالات الطوارئ، والذى ظهر جليًّا بحرفية ومهنية ومرونة كبيرة خلال مراحل التنسيق والاستقبال والكشف والعلاج.

كما رحَّب بالطلاب والطالبات المثاليين والمشاركين خلال اللقاء القمى الثامن، باعتبارهم صفوة أبناء الجامعات المصرية، موجهًا إياهم ببذل المزيد من التعلم والاجتهاد والانتماء، لتحقيق تنمية الوطن، وخاصة فى ظل ما يشهده العالم من تحديات متلاحقة ومتسارعة.

كما رحَّب الدكتور ياسر مجدى حتاته، بالدكتور أحمد الأنصارى فى رحاب جامعة الفيوم، مشيدًا بحرص سيادته على التواجد الدائم فى كافة الفعاليات والأنشطة، مما يؤكد التعاون المثمر والمتبادل بين كل من محافظة الفيوم وجامعة الفيوم، والذى نجنى ثماره فى كافة المجالات.

وأكد الدكتور ياسر مجدى حتاته، أن من أهم أهداف الملتقيات القمية التى نظمتها الجامعة على مدار الملتقيات الثمانية هو تحقيق التواصل بين الجامعات المصرية، وتوطيد أواصر الترابط والمعرفة بين أبنائها من الطلبة والطالبات، وكذلك التبادل المعرفى والثقافى والاجتماعى فيما بينهم.

وأشار الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن جامعة الفيوم استضافت مسابقات الملتقى القمى الثامن للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، خلال الفترة من السبت 14 / 5 /2022 وحتى الأربعاء 18 / 5 / 2022 وشارك خلالها 17 جامعة حكومية وأهلية، وكذلك تم تدشين مبادرة "سفراء النوايا الحسنة لرؤساء اتحاد الجامعات المصرية ونوابهم" تحت عنوان (طلاب قادرون باختلاف) بهدف دعم ملف ذوى الهمم، ودمجهم فى المجتمع، والتى سيتم تطبيقها فى كافة الجامعات المصرية بسواعد أبنائها من الطلبة والطالبات.

كما أوضح طايع عبد اللطيف، أنه تم من خلال اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الذى استضافته جامعة الفيوم، مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بالملتقيات القمية، وأنشطة الاتحادات الطلابية.

وأعلن أنه سيتم عمل حصر شامل لأسماء الطلاب والطالبات المثاليين المشاركين خلال جميع الملتقيات القمية الثمانية، بهدف الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم العلمية والفكرية والإبداعية، وإعدادها بالشكل الأفضل لتنمية وتطوير الوطن، كما سيتم إطلاق الحوار داخل الجامعات المصرية تحت مظلة الاتحادات الطلابية، وكذلك إطلاق مبادرة سفراء النوايا الحسنة، التى تم إطلاقها من جامعة الفيوم.

وفى ختام الاحتفالية تم إعلان نتيجة الفائزين بمسابقة الملتقى القمى للطالب المثالى والتى حصل فيها على لقب الطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية الطالب عمرو عصام بجامعة الزقازيق، على المركز الأول، والطالب عبد الله وجيه، بجامعة المنوفية، على المركز الثاني، والطالب محمد حماده، بجامعة الفيوم، على المركز الثالث.

أما فيما يتعلق بإعلان نتيجة الطالبة المثالية فقد فازت الطالبة روان سعد، بجامعة كفر الشيخ، على المركز الأول، والطالبة أمانى شعبان، بجامعة جنوب الوادي، على المركز الثاني، والطالبة ميرنا محمود، بجامعة المنصورة، على المركز الثالث.

كما تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الجماعية والتى حصلت فيها جامعة أسيوط على المركز الأول جماعي، وجامعة كفر الشيخ على المركز الثانى جماعي، وحصلت جامعة طنطا على المركز الثالث جماعي.

وفى السياق ذاته تم إعلان نتيجة مسابقة مبادرة سفراء النوايا الحسنة؛ حيث فازت جامعة بنها على مستوى جامعات قطاع القاهرة الكبرى، وجامعة المنصورة على مستوى جامعات قطاع الدلتا، وجامعة الإسكندرية على مستوى قطاع شمال الدلتا، وفازت جامعة السويس على مستوى قطاع جامعات القناة وسيناء وجامعة الفيوم على مستوى قطاع جامعات شمال الصعيد، وفازت جامعة أسيوط على مستوى جامعات قطاع جنوب الصعيد.

وفى الختام تم تكريم لجان تحكيم الدور التمهيدي، والدور النهائي، ومبادرة سفراء النوايا الحسنة، كما تم إهداء دروع وشهادات تقدير للوفود الطلابية المشاركة من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير لرؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم على مستوى الجامعات المصرية المشاركين خلال مبادرة سفراء النوايا الحسنة.

وتضمنت فعاليات حفل الختام قيام منتخب كورال جامعة الفيوم بأداء عدد من الأغنيات المتنوعة، التى لاقت استحسان وإعجاب الحضور.