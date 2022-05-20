القوى العاملة: صرف 32 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة فى 7 محافظات خلال أسبوع

كتبت ـ آية دعبس

قالت وزارة القوى العاملة، إنه خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو 2022، تم تعيين 5913 شاباً منهم 119 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: أسيوط ، والسويس ، وجنوب سيناء ، ومطروح ، وقنا ، والمنيا ، والإسكندرية، بلغت 32 مليونا و193 ألفاً و592 جنيهاً، بالإضافة إلى التفتيش على 3666 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 3572 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3572 عاملا.

كما تابع وزير القوي العاملة، رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، البت في إجراء الطعون الأولية في أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بالشركات القطاع العام والأعمال للدورة النقابية 2022-2026، وذلك قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي (14و15 مايو الجاري)، وتابع الوزير إجراءات الانتخابات يوم 16 مايو الجاري بمواقع العمل المختلفة تحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق بداية من أمس الخميس، وحتى اليوم الجمعة.

من ناحية أخرى، كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 2 مليار و83 مليوناً و700 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و165 عاملًا، يعملون فى 3941 منشأة، وذلك حتى نهاية مارس 2022.