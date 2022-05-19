قافلة طبية مجانية لجامعة طنطا للكشف وصرف الدواء لأهالى زفتى

الغربية - عادل ضرة

انطلقت اليوم من جامعة طنطا قافلة طبية كبرى إلى قرية السحيم مركز زفتي بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.



أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجا بالغربية، موضحا أنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لإطلاق سلسلة من القوافل الطبية تجوب مراكز وقرى المحافظة طوال العام لدعم القطاع الصحى وخدمة المرضى فى إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى.



وأوضح الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي على 1302 حالة وصرف الدواء بالمجان .



وأشار الدكتور محمد الشبينى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم تحويل 74 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمسالك البولية والمخ والأعصاب.



وشهدت القافلة مشاركة كلية العلوم، حيث أفادت الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنفيذ بعض الأنشطة التى فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تعليم سيدات القرى كيفية عمل الصابون السائل والديتول والمطهرات، وكذلك كيفية الحصول على السماد العضوى من مخلفات الطعام واستخدامه فى استزراع الأسطح للحصول على الخضروات والفاكهة.



وشارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.