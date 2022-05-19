وأضافت المنظمة- في نشرتها- أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.89 دولارا للبرميل.

وكانت المنظمة قالت، في تقريرها الدورى الأخير، إن أسعار النفط الخام وبينها خامات "أوبك" ارتفعت بحدود 20 دولارا للبرميل في شهر مارس وللشهر الثالث على التوالي على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية، والمخاوف من احتمال حدوث نقص كبير في امدادات النفط وسط الاضطرابات التجارية.

يذكر أن تحالف (أوبك +) الذى يضم أعضاء (أوبك) ومنتجين من خارجها قرر في اجتماعه الوزاري الماضي مواصلة الالتزام بخطة الإنتاج الحالية، التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا، حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بمقدار 432 ألف برميل يوميا.