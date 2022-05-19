بايدن يلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعى لمواجهة نقص حاد فى حليب الأطفال

قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن اتخذ خطوات لمعالجة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة، مستعيناً بقانون الإنتاج الدفاعي لمساعدة الشركات المصنعة في الحصول على المكونات اللازمة لزيادة الإمدادات.
كما وجه بايدن الوكالات الأمريكية لاستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الدفاع لجلب حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة من الخارج.
وخلت أرفف المتاجر الأمريكية من حليب الأطفال منذ أن سحبت شركة "أبوت لابوراتوريز"، إحدى أكبر المنتجين في الولايات المتحدة، المنتجات في فبراير بعد شكاوى من عدوى بكتيرية.
وقالت "أبوت" الاثنين، إنها توصلت إلى اتفاق مع الهيئة المنظمة لقطاع الصحة الأمريكي لاستئناف إنتاج حليب الأطفال في مصنعها في ميشيجان، وهي خطوة كبرى نحو سد النقص على مستوى البلاد.
بايدن يلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعى لمواجهة نقص حاد فى حليب الأطفالالخميس، 19 مايو 2022 07:00 ص
الرئيس الأمريكى جو بايدن
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن اتخذ خطوات لمعالجة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة، مستعيناً بقانون الإنتاج الدفاعي لمساعدة الشركات المصنعة في الحصول على المكونات اللازمة لزيادة الإمدادات.
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