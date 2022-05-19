أسباب الاصابة بالناسور الشرجى.. منها التهاب الأمعاء

كتبت نهير عبد النبى

الناسور الشرجي عبارة عن نفق صغير يصل الخراج وهو تجويف مصاب بالعدوى في فتحة الشرج بفتحة على الجلد حول فتحة الشرج، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فإن الأسباب الرئيسية للناسور الشرجي هي انسداد الغدد الشرجية وخراجات الشرج، وتشمل الحالات الأخرى الأقل شيوعًا التي يمكن أن تسبب الناسور الشرجي ما يلي:

-داء كرون (مرض التهابي في الأمعاء).

-الإشعاع (علاج السرطان).

-الأمراض المنقولة جنسيا.

-مرض الدرن.

-التهاب الرتج (مرض تتشكل فيه جيوب صغيرة في الأمعاء الغليظة وتلتهب).

-السرطان.

تشمل علامات وأعراض الناسور الشرجي ما يلي:



-كثرة الخراجات الشرجية

-ألم وتورم حول فتحة الشرج

-تصريف دموي أو كريه الرائحة (صديد) من فتحة حول فتحة الشرج. قد يقل الألم بعد خروج الناسور.

-تهيج الجلد حول فتحة الشرج من التصريف

-ألم مع حركات الأمعاء

-نزيف

-حمى ، قشعريرة وشعور عام بالتعب

ما هي علاجات الناسور الشرجي؟



تكاد تكون الجراحة ضرورية دائمًا لعلاج الناسور الشرجي و يتم إجراء الجراحة بواسطة جراح القولون والمستقيم، والهدف من الجراحة هو تحقيق التوازن بين التخلص من الناسور مع حماية عضلات المصرة الشرجية ، والتي قد تسبب سلس البول في حالة تلفها.