حالات مرضية يمكن أن تسبب الناسور الشرجى

نهير عبد النبى

الناسور الشرجى واحد من المشاكل الصحية التي تؤثر على الصحة وتسبب الازعاج والألم الشديد وهو عبارة عن تجويف مصاب بالعدوى في فتحة الشرج، حيث يوجد داخل فتحة الشرج عدد من الغدد الصغيرة التي تصنع المخاط، في بعض الأحيان تسد هذه الغدد ويمكن أن تصاب بالعدوى، مما يؤدي إلى حدوث خراج، وقد يتطور حوالي نصف هذه الخراجات إلى ناسور.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فإن الأسباب الرئيسية للناسور الشرجي هي انسداد الغدد الشرجية وخراجات الشرج، و تشمل الحالات الأخرى الأقل شيوعًا التي يمكن أن تسبب الناسور الشرجي ما يلي:

- داء كرون (مرض التهابي في الأمعاء).

- الإشعاع (علاج السرطان).

- صدمة.

- مرض الدرن.

- التهاب الرتج (مرض تتشكل فيه جيوب صغيرة في الأمعاء الغليظة وتلتهب).

تشمل علامات وأعراض الناسور الشرجي ما يلي:



- كثرة الخراجات الشرجية.

- ألم وتورم حول فتحة الشرج.

- تصريف دموي أو كريه الرائحة (صديد) من فتحة حول فتحة الشرج، قد يقل الألم بعد خروج الناسور.

- تهيج الجلد حول فتحة الشرج من التصريف.

- ألم مع حركات الأمعاء.

- نزيف.

- حمى وقشعريرة وشعور عام بالتعب.

تكاد تكون الجراحة ضرورية دائمًا لعلاج الناسور الشرجي، و يتم إجراء الجراحة بواسطة جراح القولون والمستقيم و الهدف من الجراحة هو تحقيق التوازن بين التخلص من الناسور مع حماية عضلات المصرة الشرجية ، والتي قد تسبب سلس البول في حالة تلفها.

يتم التعامل مع النواسير التي لا توجد بها عضلة عاصرة أو لا تحتوي على القليل من العضلة العاصرة ببضع الناسور، في هذا الإجراء يتم قطع الجلد والعضلات الموجودة فوق النفق لتحويله من نفق إلى أخدود مفتوح و هذا يسمح للناسور بالشفاء من الأسفل إلى الأعلى.

في حالة الناسور الأكثر تعقيدًا ، قد يضطر الجراح إلى وضع مصرف خاص يسمى سيتون ، والذي يبقى في مكانه لمدة 6 أسابيع على الأقل. بعد وضع seton ، يتم إجراء عملية ثانية دائمًا .