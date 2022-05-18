"تعديل مميت" لسلاح قانونى.. كيف اشترى منفذ مجزرة نيويورك أداة الجريمة

كتبت: نهال أبو السعود

كتب منفذ هجوم نيويورك في مدينة بافلو الذي اسفر عن مقتل 13 شخصا هذا الأسبوع في مذكرة على الانترنت انه اشترى سلاح من طراز AR-15 من متجر أسلحة في نيويورك، وقالت حاكمة الولاية ان السلاح تم شرائه بشكل قانوني في الولاية كما افاد أصحاب متاجر أسلحة تعامل معهم مطلق النار انه اجتاز فحوصات الخلفية.

وبحسب شبكة سي ان ان، قالت حاكمة الولايه: "تم شراء البندقية من متجر أسلحة في ولاية نيويورك بشكل قانوني ، وهي AR-15. ولكن ما جعل هذا الأمر مميتًا ومدمراً للغاية لهذا المجتمع ، هو السعة العالية للسلاح"، وأكدت: "هذا ليس قانونيا في ولاية نيويورك".

وفقا للوثيقة المنشورة، كتب بايتون جيندرون عن شراء وتعديل سلاح من طراز AR-15، في نيويورك لا يمكن أن تكون سعة السلاح أكبر من 10 طلقات، وخارج مسابقات الرماية ، لا يمكن أن تحتوي على أكثر من سبعة في البندقية في وقت واحد.

وفقا لسي ان ان، عاش جندرون مباشرة على حدود ولاية بنسلفانيا حيث قوانين السلاح أكثر تساهلاً، وقال في كتاباته إنه اشترى الطلقات من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة في نيويورك - والتي ربما كانت غير قانونية ، اعتمادًا على وقت شرائها.

وكتب أن البندقية من طراز AR التي اشتراها كانت قانونية في نيويورك، ولكن بعد ذلك عدلها لإزالة القفل لجعلها تستوعب عدد اكبر من الطلقات في الجولة الواحدة لتصبح اكثر فعالية، وأشار الى انه فعل ذلك باستخدام مثقاب، وكتب جندرون أيضًا عن سلاحين آخرين في الوثيقة: بندقية Mossberg 500 وبندقية Savage Axis XP.

وقال مفوض شرطة بوفالو جوزيف جراماجليا إن المحققين علموا بوجود ثلاثة أسلحة - اثنان في سيارته والآخر كان يحمله جيندرون.