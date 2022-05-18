وأضاف بايدن، في كلمة له نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، خلال زيارته المدينة التي اتهم فيها مراهق أبيض بقتل 10 أمريكيين من أصل أفريقي منذ أيام، أن "ما حدث هنا هو إرهاب مباشر، إرهاب داخلي".



وشدد بايدن على أن العنصرية يتم تغذيتها لتحقيق مكاسب سياسية، ملفتاً إلى أن "التفوق الأبيض هو سم يخترق سياستنا في أجسادنا وقد سُمح له بالتفاقم أمام أعيننا مباشرة"



وأدان الرئيس الأمريكي "أولئك الذين ينشرون الكذبة من أجل السلطة والمكاسب السياسية والربح"، داعياً في الوقت نفسه إلى فرض قيود على ملكية البنادق.