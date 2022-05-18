الخارجية الأمريكية تنشئ مرصدا لتوثيق جرائم الحرب الروسية فى أوكرانيا

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تشكيل وحدة جديدة تسمى "مرصد النزاع" لتقصى ممارسات يشتبه بأنها تنطوى على جرائم حرب ارتكبتها روسيا فى أوكرانيا وتوثيقها وتسليط الضوء عليها.

وقال الخارجية الأمريكية، فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن مرصد النزاع سيعمل على جمع أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب وغيرها من الفظائع فى أوكرانيا وتحليلها وإتاحتها على نطاق واسع .

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أعرب عن ثقته فى أن أوكرانيا ذات السيادة والاستقلال ستتحمل عملية روسيا العسكرية.

وقال بلينكن- في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، "نعلم أن أوكرانيا ذات السيادة والمستقلة ستدوم"، مضيفا "نعلم أنه من خلال دعمنا لأوكرانيا، فإننا ندافع أيضًا عن مبادئ السيادة والاستقلال التي تعتبر أساسًا للسلام والأمن العالميين".

وفى وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك إجماعا من دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" على انضمام السويد وفنلندا.