وكتب يرماك عبر تطبيق تليجرام، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن ألمانيا تخطط لوقف واردات النفط الروسية بغض النظر عن عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن المحادثات مع الموردين البديلين جارية. وستضع البلاد حدا لهذه القضية بحلول نهاية العام.

وبحسب يرماك، فإن الحظر النفطي مهم للغاية، وتدعو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي، ضمن «الحزمة السادسة» من العقوبات.