فنلندا والسويد تسلمان طلب الانضمام لحلف الناتو غدا

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صرحت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون أن فنلندا والسويد ستسلمان طلبهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) غدا الأربعاء.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو عُقد في العاصمة السويدية استوكهولم، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء.



بدوره، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن "هذا الربيع بأكمله كان انتصارا للديمقراطية في فنلندا"، في إشارة إلى الأغلبية الساحقة التي أيدت التقدم بطلب للانضمام للناتو في البرلمان الفنلندي اليوم والتأييد وسط الشعب الفنلندي.



كان البرلمان الفنلندي قد صوت بغالبية 188 صوتا مقابل 8 أصوات لصالح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"الناتو"