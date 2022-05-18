أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-5-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، و أسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.824 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 1.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.824 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.824 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 329.6 مليون ورقة مالية بقيمة 643.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.9 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.52%، والعرب على 7.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.7 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 75.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.7 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 85.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10467 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1840 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12951 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3684 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 86 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.389 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.27%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.88%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.714 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.85%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.916 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.76%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.147 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.60%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.90%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 11.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.19%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.512 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.858 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.77%.