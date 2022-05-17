أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-5-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، القلعة للاستشارات المالية، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.566 مليار جنيه.



البورصة تربح 509 ملايين جنيه تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، القلعة للاستشارات المالية، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.566 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 277.1 مليون ورقة مالية بقيمة 613.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.94%، والعرب على 8.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.7 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.4 ألف جنيه، 15.9 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 10438 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 12957 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 3647 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1170 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 84 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.014 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.07%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 2.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.018 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.17%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 31.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.71%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 29.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.06%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 8.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.88%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 3.200 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.48%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.091 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.19%.