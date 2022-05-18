اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 04:44 م
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صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.27% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 18 مايو 2022 02:44 م
صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.27% بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.824 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10467 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1840 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12951 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة.
 

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