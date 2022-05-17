وزير أيرلندا الشمالية يهدد بسن تشريع لتغيير بروتوكول بريكست دون موافقة بروكسل

كتبت رباب فتحى

قال وزير إيرلندا الشمالية إن المملكة المتحدة لن "تخجل" من سن تشريعات لتغيير بروتوكول أيرلندا الشمالية دون موافقة من الاتحاد الأوروبي ، بينما تستعد ليز تراس لإخبار مجلس العموم بخطط رفع الفحوصات من جانب واحد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وستبلغ وزيرة الخارجية أعضاء البرلمان عن خطط لتقديم مشروع القانون بعد مناقشة مجلس الوزراء بشأن أيرلندا الشمالية. ومع ذلك ، فإن الجدول الزمني لمشاريع القوانين قد تأخر ، حيث تم التعهد بالنص الآن فقط قبل العطلة الصيفية ، وفقًا لمصادر وايتهول.

ونفى براندون لويس تأجيل الخطط بعد رد مقلق من دبلن وواشنطن ، قائلا إنه لا توجد نية لطرح التشريع الكامل على البرلمان هذا الأسبوع.

قال لويس لشبكة سكاي نيوز "شيء من هذا القبيل لم يكن مطروحًا على الإطلاق هذا الأسبوع. ما زلنا نناقش خطاب الملكة ولن ننتهي من مناقشة خطاب الملكة والتصويت عليه حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع ، ربما في وقت لاحق غدًا ، ومن هذا المنطلق لم يكن مطروحًا على الإطلاق".

وأضاف "لكن ما قلناه دائمًا هو أننا لن نزيل أي شيء من على الطاولة. سنفعل ما يتعين علينا القيام به لضمان انتقال المنتجات من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية بصورة سلسلة كجزء من السوق الداخلية للمملكة المتحدة ، وهو أمر يقول البروتوكول نفسه إنه سيحترمه ولكن في الوقت الحالي لا يعمل بشكل صحيح."

ومن المتوقع أن تخبر تراس أعضاء البرلمان عن خطط للتشريع قبل الصيف في حالة فشل المفاوضات المتجددة. وقال لويس إن التشريع يظل الخيار الاحتياطي وإن الحكومة تأمل في العودة إلى المحادثات.

وقال: "نود أن نفعل ذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ، لكننا نحتفظ بالحق في القيام بما نحتاج إلى القيام به لفعل الشيء الصحيح لشعب أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة الأوسع".

قال لويس إن هناك شركات غير قادرة على العمل بموجب القواعد الحالية: "هناك العديد من الشركات في الوقت الحالي ، بما في ذلك المتاجر الكبرى ، التي ليس لديها متاجر في جمهورية أيرلندا ، والتي تنقل منتجاتها من مستودعاتها في بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية للبيع والاستهلاك في أيرلندا الشمالية ، ولكنها تخضع لعمليات فحص كما لو كانوا ذاهبون إلى الاتحاد الأوروبي ".