اعرف اليوجا ممكن تعمل إيه فى صحتك النفسية والجسدية

كتبت نهير عبد النبى

اليوجا واحدة من أنواع الرياضات المختلفة والتي يفضلها الكثيرون حيث تساعد على تعزيز صحة الجسم ومناعتها وتساعد في علاج الاكتئاب والتوتر، وحسب ما ذكره موقع artofliving فأن هناك فوائد عديدة للممارسة اليوجا وهى:

1: اليوجا تساعدك في اللياقة البدنية الشاملة

تساعد أوضاع اليوجا والتأمل فوائد عديدة للياقة البدنية حيث تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحسن القوة البدنية وتزيل السموم من الجسم.

2:فوائد اليوجا في إنقاص الوزن

مع ممارسة اليوجا بانتظام ، فإننا نميل إلى أن نصبح أكثر حساسية لجسمنا واحتياجاته وهذا بدوره يساعد في مراقبة مدخولنا الغذائي ووزن الجسم.

3:اليوجا هي واحدة من أفضل الحلول للتخلص من التوتر

يمكن أن تكون ممارسة اليوجا لبضع دقائق يوميًا طريقة رائعة للتخلص من التوتر ، سواء في الجسم أو العقل، و تعتبر أوضاع اليوجا والتأمل تقنيات فعالة للتخلص من التوتر.

4: اليوجا تساعد على السلام الداخلي

كلنا نحب زيارة الأماكن الهادئة الغنية بالجمال الطبيعي لا ندرك أنه يمكن العثور على السلام في داخلنا مباشرة ويمكننا أخذ إجازة صغيرة لتجربة هذا في أي وقت من اليوم، تعتبر اليوجا أيضًا واحدة من أفضل الطرق لتهدئة العقل المضطرب .

5: اليوجا يحسن المناعة

نظامنا هو مزيج سلس من الجسد والعقل والروح يؤثر عدم انتظام الجسم على العقل وبالمثل ، يمكن أن يظهر عدم الراحة أو القلق في العقل على أنه مرض في الجسم، تساعد وضعيات اليوجا على تدليك الأعضاء وتقوية العضلات بينما تعمل تقنيات التنفس والتأمل على التخلص من التوتر وتحسين المناعة.