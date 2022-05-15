الكركم يجعلك تشعر بالسعادة ويقلل الشعور بالاكتئاب والقلق

فاطمة ياسر

الكركم يعد من التوابل التي تحتوي عليالعديد من العناصر الغذائية الرائعة، فتناوله يعد كنز كبير لمن يداوم علي تناوله، فهو يحتوي علي مادة الكركمين الغنية بمضادات الأكسدة التي تعد من الفوائد الصحية الرائعة والتي تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الكركم، وذلك وفقا لموقع " THEHEALTHY"، ومنها:

-يحتوي الكركم علي مضادات الالتهابات، ولذا فتناولك له بشكل دائم يحمي الجسم من الإصابة بأي التهاب.

-يساعد الكركم في التخلص من الوزن الزائد، والسبب أنه يعمل علي زيادة حرق الدهون بالجسم، ولذا يجعلك تتمتع بوزن مثالي.

-يعمل الكركم يحافظ علي حركة الجهاز الهضمي، ويساهم بشكل كبير في زيادة حركة الأمعاء، والمعدة، ولذا فتناوله يجعلك تقلل من الشعور بالإنتفاخ.

-لأن الكركم يحتوي علي مادة الكركمين، فهذا يجعله الحل الأمثل في علاج ألم العظام والمفاصل.

-ثبت علميا أن مادة الكركمين تجعلك تشعر بالسعادة وتقلل الشعور بالإكتئاب والقلق والتوتر.

يعمل الكركم علي تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، والسبب أنه يحتوي علي مادة الكركمين الغنية بمضادات الأكسدة التي من دورها تقوية المناعة.