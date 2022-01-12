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غلق مستشفى الزهراء التخصصى بالعياط لوجود أدوية مخدرة بدون فواتير.. صور

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:19 ص
غلق مستشفى الزهراء التخصصى بالعياط لوجود أدوية مخدرة بدون فواتير.. صور حملة لغلق المستشفى
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرار بغلق مستشفى خاص بالعياط، وذلك لوجود مخالفات جسيمة بها، رصدتها حملة لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وإدارة العلاج الحر.
 
وتمكن مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بالجيزة خلال حملة بمدينة العياط بالتعاون مع إدارة العلاج الحر وإدارة بنوك الدم ومديرية التموين بالجيزة من ضبط مستشفى الزهراء التخصصى تقوم ببيع الأدوية داخليا باعلي من السعر الجبرى، بالإضافة إلي وجود مواد مخدرة بدون فواتير، كما تم العثور على ثلاث مخازن غير مرخصة تتبع المستشفي وبها كميات من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية .
 
كما أغلقت المحافظة مستشفى أخر بإحدى قرى العياط، لوجود مخالفات بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية
 
تم تنفيذ الحملة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد  والدكتور  محمد منصور وكيل وزاره الصحه بالجيزة، بتكثيف الحملات على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في سوق الدواء، وتوفيرًا للدواء الآمن، والرقابة على المنشآت الطبية والحفاظ على صحة المواطنين. 
 
غلق مستشفى خاص بالعياط لوجود أدوية مخدرة بدون فواتير
غلق مستشفى خاص بالعياط لوجود أدوية مخدرة بدون فواتير

أدوية مخدرة بدون فواتير
أدوية مخدرة بدون فواتير

مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بالجيزة
مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بالجيزة

كميات من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية
كميات من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية
مخزن
مخزن

 


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