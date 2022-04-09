بولندا تعلن ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 2.6 مليون لاجيء بالبلاد

وذكرت وكالة خدمات الهجرة اليابانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن 6 أشخاص - تتراوح أعمارهم من 6 إلى 55 عاما - كانوا على متن الرحلة الجوية المباشرة التي هبطت في مطار "ناريتا" قرب طوكيو، مضيفة أن مجموعة النازحين تتألف من 5 نساء ورجل.



ومن المتوقع أن يتوجه النازحون إلى أماكن إقامتهم بعد الخضوع لإجراءات الحجر الصحي والهجرة التي من بينها إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



يشار إلى أن اليابان كانت قد قبلت أكثر من 400 شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك، من بينهم 20 نازحا وصلوا على متن طائرة حكومية يابانية الثلاثاء الماضي.



وتخطط الحكومة اليابانية مواصلة مساعدة النازحين الأوكرانيين في القدوم إلى اليابان بشكل سلس عبر تأمين مقاعد بشكل أسبوعي على متن رحلات جوية مباشرة من بولندا.