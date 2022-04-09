أخبار 24 ساعة.. ‏الأوقاف: لا حج على نفقة الوزارة تطبيقًا لفقه الأولويات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الأوقاف: لا حج على نفقة الوزارة تطبيقًا لفقه الأولويات
الصحة: فحص 2 مليون و854 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف السمع
الأوقاف تعلن أول 12 فائزاً بمسابقة القرآن الكريم بالأسماء
الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تقيم حفل إفطار المحبة غدا بحضور رئيس الطائفة
القومية للأنفاق تستقبل آخر دفعة من قطارات مشروع القطار الكهربائى بعد العيد
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع التحرير ومراد
البيئة تكثف أنشطتها التوعوية بالمحافظات و"مهرجان بيئي" بنادى كنيسة العذراء
التضامن: تمويل 1500 مشروع توليد دخل بقرى حياة كريمة بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه
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