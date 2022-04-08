اليوم السابع
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الأوقاف تعلن أول 12 فائزاً بمسابقة القرآن الكريم بالأسماء

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:36 م
الأوقاف تعلن أول 12 فائزاً بمسابقة القرآن الكريم بالأسماء وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب: على عبدالرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء أول 12 فائزًا بمسابقة شهر القرآن، حيث أوضحته أنه يأتى فى إطار فهم معانى القرآن الكريم وبالتعاون بينها وبين إذاعة القرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أسماء الفائزين قائله "يسرنا أن ننشر أسماء أول اثنى عشر فائزًا بمسابقة "شهر القرآن" ، والتي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك 1443هـ ، حيث فاز كل منهم بجائزة مالية قدرها (500جنيه) ومجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، وقد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف المكافأة المقررة ووجه مديرى المديريات بتسليم الفائزين مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير للفائزين في المسابقة، وهم:

أحمد سمير محمد محمود على    بمحافة الدقهلية   من ذوى الاحتياجات الخاصة

هشام عبد المبدي خلف حصاوى بمحافظة سوهاج    مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر  بأسيوط

صابرين فوزي أحمد محمد  بمحافظة المنيا       معلم أول علم نفس وواعظة متطوعة بوزارة الأوقاف

محمود محمد بيومي غنيم  بمحافظة الشرقية   مهندس زراعي

محمود عبد النعيم حمدي نبوي    بمحافظة المنوفية   سائق

ندى محمد ناجي فنديس بمحافظة الدقهلية   طالبة امتياز بكلية الطب جامعة عين شمس

محمد أحمد محمد محمد القهوجي بالغربية    إمام وخطيب

أمنية حسن علي رفاعي بكفر الشيخ      حاصلة على دبلوم صناعي

عبد الله رشاد السعيد إبراهيم التلباني  بدمياط     بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون

أحمد محمد رشدي زكى  ببني سويف     مهندس مدني

ميسا جابر عبده ورورى  بالمنوفية   واعظة متطوعة

منى محمد أحمد إبراهيم    بالوادي الجديد موجه أول لغة إنجليزية بإدارة الخارجة التعليمية

وأوضحت أنه ما زالت الفرصة كبيرة فى الجوائز اليومية والمجمعة أمام الجميع.


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