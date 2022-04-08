اليوم السابع
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القومية للأنفاق تستقبل آخر دفعة من قطارات مشروع القطار الكهربائى بعد العيد

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:00 م
القومية للأنفاق تستقبل آخر دفعة من قطارات مشروع القطار الكهربائى بعد العيد القطار الكهربائى
كتب رضا حبيشى

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تستعد الهيئة القومية للأنفاق لاستقبال من الصين أخر دفعة جديدة من القطارات المتعاقد عليها للعمل بمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان بعد عيد الفطر، حيث تضم هذه الدفعة 4 قطارات.
 
ويتوافد القطارات التى ستعمل بالمشروع البالغة 22 قطارا مع تواصل أعمال الاختبارات والتجارب بالمشروع ، حيث وصل حتى الأن 18 قطار منها ويجرى تصنيع تلك القطارات في الصين من قبل تحالف شركة كريك/أفيك أنتل الصينية بتكلفة 227 مليون دولار.
 
ومشروع القطار الكهربائى الممتد بأطوال 103 كم ستكون الشركة الفرنسية آر ايه تى بى ديف كايرو للنقل مسئولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عاما دون أن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التى تتطلبها أعمال الصيانة، حيث أنه يشمل أعمال الصيانة الدروية اليومية فقط التى تسبق رحلات القطارات يوميا.
 
ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.

القطار الكهربائي

العاصمة الادارية

قطار العاصمة الادارية

محطة عدلى منصور

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