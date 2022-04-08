التضامن: تمويل 1500 مشروع توليد دخل بقرى حياة كريمة بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه

وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون لدعم المشروعات التنموية بقرى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وذلك فى حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج وعدد من المحافظين ومريم الكعبى سفيرة الإمارات بالقاهرة وذلك لتنفيذ عدد من الأنشطة التنموية بقرى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " حيث تقوم الوزارة بتقديم منحة لإنشاء وتجهيز 200 مدرسة مجتمعية وتطوير 1000 قاعة لحضانات الطفولة المبكرة وتمويل 1500 مشروع توليد دخل بقرى حياة كريمة بتكلفة تتجاوز الـ ٤٠٠ مليون جنيه كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير 80% من الموارد المالية لتنفيذ التدخلات الأزمة ووضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات وتحديد معايير تقديم الخدمات والمواصفات الفنية اللازمة وإطلاق حملات توعية بالإضافة إلى تحديد القرى والمراكز التى سيتم العمل عليها.

ومن جانبها اكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن وزارة التضامن تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها فى كافة أنحاء الجمهورية بتنسيق الجهود مع المجتمع الأهلى من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولاً لمجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.

وأضافت القباج أن توقيع بروتوكول التعاون يأتى ضمن سلسلة الاتفاقيات التى نوقعها مع منظمات المجتمع المدنى شريكنا فى تنفيذ أهم المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى ستغير من وجه الاقتصاد المصرى عبر تحسين حياة ملايين الأسر المصرية وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة فى نمو الناتج القومى لبلادنا العظيمة لافته إلى أن اهتمام الوزارة بإنشاء مدارس مجتمعية وحضانات للأطفال بقرى مبادرة حياة كريمة يأتى لإيماننا بأهمية دور التعليم فى الارتقاء بحياة الشعوب والخروج من دائرة الفقر والبطالة والجهل وهو الثلاثى المسؤول عن كل الأزمات ولذا ندعم بقوة جهود الدولة فى الارتقاء بالتعليم، وكذلك تكافؤ الفرص التعليمية.