تركيب الطوب الفرعونى بالمصيف والإنترلوك بفوه وحملات نظافة وإزالة تعديات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ حملات ليلية، لرفع المخلفات وتمهيد الطرق واستكمال الرصف، إضافة لإزالة تعدي على أراضي زراعية في المهد، وأعمال تطوير بمصيف بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، دهان الاعمدة الديكورية بمنطقة الزهراء، وأعمال تركيب الطوب الفرعوني ضمن أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بداية من فندق الشرطة بمنطقة السلام وحتى ميدان الأمل والتي تشمل تركيب انترلوك بالارضيات بعد عمل فرشة من الرمل ودمجها وتركيب طوب فرعوني بالجانبين وتركيب بلدورات جديدة مع عمل توسعة للطريق الرئيسي والمنفذ عن طريق وزارة الانتاج الحربية، مؤكدا على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع والانتهاء من كافة الأعمال قبل بداية موسم صيف 2022.

وتابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال فك وتركيب الطوب البوبيه والانترلوك بسوق المدينه، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء الأعمال حسب الأصول الفنية وبأسرع وقت ممكن مع مراعاة الميول للشوارع لصفايات الأمطار.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد، وتم فك شدة خشبية لعمل سمل خرساني على الأرض الزراعية على مساحة 70م جمعية العاشر قرية 84 وقد تم تنفيذ الإزالة، ورفع الأخشاب من الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تابع القصيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والقرى.

وأشرف دجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال رفع التراكمات والمخلفات من جميع نقاط تجميع القمامة والشوارع ومداخل ومخارج القرى، و تمهيد وتسوية عدد من الطرق، نفيدًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال النظافة الدورية بكافة مراكز المحافظة حرصاً علـى صحـة و سـلامـة المـواطنين والحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظ.

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على مسح وتمهيد طريق الرياض أبو صالح، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج، و رافد الطريق الدولي، ورفع المخلفات أولا بأول.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة اليومية ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي ومحيط المدارس بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت، رفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع القمامة والمخلفات إلي المقلب الرئيسي ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، حملات النظافة الشاملة، ورفع الأتربة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء ورفع التراكمات والمخلفات وتكثيف حملات النظافة بالشوارع الفرعية ورفع صناديق القمامة وتفريغها بالإضافة إلى نظافة الشوارع بالمدينة والمداخل والمخارج، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة من أجل ظهور المدينة بالمظهر اللائق بها.



ازالة شدة خشبية من اراضي زراعية بقرسية بالحامول



ازالة شدة خشبية من اراضي زراعية



اعمال التطوير بمصيف بلطيم



اعمال النظافة ببيلا



الاعمال الجارية لتركيب الانترلوك



الاعمال الجارية لتسوية الطرق



تركيب الانترلوك بفوه



تركيب الطوب الفرعونمي بمصيف بلطيم



رفع المخلفات بالبرلس