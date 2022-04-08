ترتيب الفرق فى المجموعات الـ4 المشاركة بالدور الثانى من دورى مراكز شباب كفر الشيخ

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، يحتل فريق كفر مجر صدارة المجموعة الأولى باثنين وعشرين" 22" نقطة، وفريق كفر الشيخ أول المجموعة الثانية بعشرين" 20"نقطة، وتصدر محلة دياى أول المجموعة الثالثة بعشرين" 20" نقطة، أما فريق الربع يعتلى المجموعة الرابعة بثلاثة وعشرين" 23"نقطة .

وأشار محروس إلى مشاركة 24 فريقا من المحافظة، مقسمة إلى أربع مجموعات حسب التوزيع الجغرافي تقام بينهم المباريات ذهاب وعودة ويتم ترتيب الفرق تنازليا من الأول إلى السادس بكل مجموعة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الإدارة العامة للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ مصطفى الخطيب، وفريق عمل الإدارة ، بمشاركة الفرق الممثلة لمراكز الشباب.