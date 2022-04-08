أخبار مصر.. الرئيس السيسي يطمئن على سير العمل فى عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئًا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم.

إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين بسفينة تجارية بميناء خيرسون الأوكراني

في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح مواطنينا في الخارج، نجحت اتصالات السفارة المصرية في موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني، حيث تم إجلاء ١١ بحاراً مصرياً أمس، وجاري ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية.

رئيس وزراء ماليزيا: الاحتفال باليوم العالمي للأزهر يعزز العلاقات الثنائية مع مصر

قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إن الاحتفال باليوم العالمي للأزهر الشريف بالغ الأهمية بالنسبة للمسلمين في ماليزيا بسبب إسهاماته في التعليم والفكر الإسلامي، مضيفًا أن الاحتفال يعزز العلاقات الثنائية بين ماليزيا ومصر في مختلف المجالات، لا سيما في التعليم.

روسيا: موسكو ستعيد توجيه إمدادات الفحم من الاتحاد الأوروبى للأسواق البديلة

أكد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، الكرملين، أن روسيا ستعيد توجيه إمدادات الفحم من الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق البديلة، وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على الفحم الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

مطار طابا الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من بولندا

أستقبل مطار طابا الدولى اليوم الجمعة أول رحلات قادمة من مطار كانوفيتسا الدولى، وحسب الصفحة الرسمية للشركة المصرية للمطارات، فإن ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران المدني مع كافة قطاعات الدولة من أجل تنشيط حركة السياحة والطيران المصرية.

التعليم: غلق باب التقدم للعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية غدا

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم غلق باب التقديم للطلاب على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل غدا.

غدا انخفاض بالحرارة 4 درجات وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أوكرانيا: مقتل 39 وإصابة 87 آخرين بقصف روسى على محطة سكة حديد كراماتورسك

قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن عددا من القتلى المدنيين لقوا مصرعهم إثر قصف روسي على ميناء ماريوبول، اليوم الجمعة، وأكدت الوكالة، أن 39 شخصا قتلوا وأصيب 87 آخرين في قصف روسي على محطة سكة حديد "كراماتورسك".

من جانبه قال محافظ دونيتسك، إن "القوات الروسية استهدفت محطة قطارات كراماتورسك لمنع إجلاء المدنيين"

بعد إصابة بيلوسى.. البيت الأبيض: اختبار جو بايدن لكورونا قد يكون إيجابيا

قالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيندفيلد إنه من الممكن أن يأتى اختبار كورونا للرئيس الأمريكى جو بايدن إيجابيا فى مرحلة ما على الرغم من اتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية.

وبعد تفشى الفيروس بين عدد من المسئولين البارزين فى واشنطن، وأخرهم رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى، قال مديرة اتصالات البيت الأبيض فى تصريح لقناة سى إن إن الأمريكية إنه من الممكن أن يأتى اختبار كورونا للرئيس إيجابيا فى مرحلة ما. وقالت واشنطن بوست إن بيدنجفيلد تقلل على ما يبدو من التداعيات المحتملة، وقالت إن الرئيس حصل على التطعيم والجرعة المعززة ومحمى من السلالات الأكثر خطورة من الفيروس.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي فى الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الاهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

موعد مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الأهلي والمصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساء غد، السبت، ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية لاستعادة لقب الدورى الغائب عن قلعة الجزيرة فى آخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

بشخصية ضابط مخابرات حربية.. تعرف على دور الفنان أحمد السقا بالاختيار 3

يظهر النجم أحمد السقا فى مسلسل "الاختيار 3" فى تجسيد شخصية ضابط المخابرات الحربية باسم مصطفى خليفة الذى يعمل على أكثر من مأمورية خاصة بالعمليات التكفيرية فى سيناء، وأبرزها عملية رفح الإرهابية التى راح ضحيتها 16 مجندا مصريا، ويعمل تحريات للوصول إلى العناصر التى قامت بالعملية فى سيناء، حيث يراقب زوجة أحد العناصر للوصول إلى شيء يساعده فى المأمورية.

أحمد عز ضابط مخابرات عامة فى "الاختيار 3" يبطل وصول شحنة أسلحة للتكفيريين

يشارك النجم أحمد عز فى بطولة مسلسل "الاختيار 3 - القرار" الذى يتم عرضه فى شهر رمضان على قناة ON ومنصة watch it الرقمية، حيث يقدم عز الموسم الثالث من العمل بمشاركة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسر جلال وخالد الصاوى وعدد كبير من الفنانين وكذلك ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات.

التضامن: تمويل 1500 مشروع توليد دخل بقرى حياة كريمة بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه

وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون لدعم المشروعات التنموية بقرى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث تقوم الوزارة بتقديم منحة لإنشاء وتجهيز 200 مدرسة مجتمعية وتطوير 1000 قاعة لحضانات الطفولة المبكرة وتمويل 1500 مشروع توليد دخل بقرى حياة كريمة بتكلفة تتجاوز الـ ٤٠٠ مليون جنيه كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير 80% من الموارد المالية لتنفيذ التدخلات الأزمة ووضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات وتحديد معايير تقديم الخدمات والمواصفات الفنية اللازمة وإطلاق حملات توعية بالإضافة إلى تحديد القرى والمراكز التى سيتم العمل عليها.