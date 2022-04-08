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أوكرانيا تصف روسيا بـ"الدولة الإرهابية" بعد قصف محطة حديد "كراماتورسك"

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:29 م
أوكرانيا تصف روسيا بـ"الدولة الإرهابية" بعد قصف محطة حديد "كراماتورسك" الحرب الروسية الأوكرانية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال دنيس أناتوليفيج شميكال، رئيس الوزراء الأوكراني، إن "قصف محطة قطارات كراماتورسك جريمة وروسيا أثبتت مكانتها كدولة إرهابية"، وفق ما نشرت وسائل إعلام أوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن عددا من القتلى المدنيين لقوا مصرعهم إثر قصف روسي على ميناء ماريوبول، اليوم الجمعة، وأكدت الوكالة، أن 39 شخصا قتلوا وأصيب 87 آخرين في قصف روسي على محطة سكة حديد "كراماتورسك".

من جانبه قال محافظ دونيتسك، إن "القوات الروسية استهدفت محطة قطارات كراماتورسك لمنع إجلاء المدنيين"

 

 

 


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