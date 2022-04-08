التعليم تحدد التخصصات والمؤهلات المطلوبة للتقدم لوظائف المدارس اليابانية

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الوظائف المطلوبة للتقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل والشروط والمؤهلات، موضحة أنه لن يتم قبول أى طلب لمؤهلات غير مطابقة للمطلوب أو طلب تغيير وظيفة بعد التقدم، وكذلك سيتم استبعاد من يتقدم ولم يتمكن من إثبات الخبرات المطلوبة لكل وظيفة من الوظائف التالية:

ـ مدير مدرسة يشترط خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أما بالنسبة لوكيل المدرسة خبرات مثبتة في مجال في التدريس والتعامل مع الطلاب وإداريات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوئح التي تنظم العمل داخل المدارس خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ـ معلم رياض أطفال خريجوا تخصص رياض الأطفال وخبرات مثبتة فى العمل فى مدارس لغات لابد من إثبات كفاءة وخبرة فى مجال التدريس باللغة الإنجليزية.



ـ معلم لغة عربية خريجو تخصص لغة عربية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص خبرة فى التدريس فى مجال التخصص.



ـ معلم لغة إنجليزية خريجو تخصص لغة إنجليزية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص خبرة فى التدريس فى مجال التخصص.



ـ معلم Math ابتدائى يشترط أن يكون خريج كلية التربية ويجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وإجادة مهارات استخدام الكمبيوتر والبحث فى شبكة المعلومات الدولية باللغة الإنجليزية واستخدام مصادر التعلم الرقمية وإجادة العمل فى فريق، وسيتم عقد اختبار منفصل مرتبط بالمنهج متعدد التخصصات وفنيات تدريسه.



ـ معلم Science إبتدائى يشترط أن يكون خريج كلية التربية ويجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وإجادة مهارات استخدام الكمبيوتر والبحث فى شبكة المعلومات الدولية باللغة الإنجليزية واستخدام مصادر التعلم الرقمية وإجادة العمل فى فريق.



ـ معلم دراسات اجتماعية خريجوا كليات التربية تاريخ أو جغرافيا أو تربية تعليم أساسى دراسات اجتماعية وخبرة في التدريس في مجال التخصص.



ـ معلم تربية بدنية وصحية خريجوا كليات التربيه الرياضية و البدنية خبرة في التدريس في مجال التخصص.



ـ معلم مهن اقتصاد منزلى تصميم أزياء أو تغذية وخبرة فى التدريس فى مجال التخصص.



ـ معلم تكنولوجيا تعليم خريجو كليات التربية تكنولوجيا تعليم أو كلية العلوم حاسب آلى أو كلية حاسبات ومعلومات ولدية القدرة على تقديم الدعم التقنى للمدرسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خبرة في التدريس فى مجال التخصص.



ـ معلم تربية فنية خريجو تخصص تربية فنية، فنون جميلة، فنون تطبيقية وتربية نوعية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص خبرة في التدريس في مجال التخصص.



ـ معلم تربية موسيقية خريجوا تخصص تربية موسيقية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص خبرة في التدريس في مجال التخصص.



ـ أخصائى اجتماعى خريجوا تخصص كلية خدمة اجتماعية أو اجتماع وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص وخبرة في التدريس في مجال التخصص



ـ أخصائى نفسى خريجوا تخصص علم نفس أو تخصص مماثل وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص وخبرة في التدريس في مجال التخصص.



ـ معلم غرفة مصادر دبلوم تربية خاصة أو بعثة داخلية تابعة لوزارة التربية والتعليم لإعداد معلم تربية خاصة أو حاصل على دبلومة الصحة النفسية أو صعوبات تعلم وخبرة في التعامل مع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المسموح بقبولها كحالات دمج بالمدارس.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، بداية من 4 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg.

وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هى "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، مهارات مهنية.