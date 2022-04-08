حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بقرية مير بالتعاون مع وحدة السكان بأسيوط

كتب - أسامة عبد الحميد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية مير التابعة لمركز القوصية بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة، وبالتنسيق مع الشباب المتطوع باللجنة السكانية تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم وتطوير خدمات الرعاية الكاملة للفئات الأكثر احتياجاً، موضحاً أن القوافل الطبية شملت تخصصات (عظام ، وأعصاب ، وجلدية ، وباطنة ، وأطفال ، وأنف وأذن وحنجرة ، ونساء وتوليد) تستهدف من خلالها الأسر الأكثر احتياجاً بهذه المنطقة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 120 مواطنا حسب التخصص الطبي مع مشاركة المجتمع المدني بالقرية، فضلاً عن صرف الأدوية العلاجية مجاناً مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ قوافل ومبادرات يستفيد منها المواطنين بكافة مراكز وأحياء المحافظة ويقدم خدمات أفضل.



وقال فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن وحدة السكان بإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط تعمل على التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة سواء القطاع الحكومي أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة ولمساعدة المجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً، وفقاً للمهام المنوط بها ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالوزارة ، موضحاً إنه من مهام الشباب المتطوع المساهمة في تنظيم الحملات والقوافل العلاجية والفعاليات والبرامج التنموية المختلفة، مشيداً بما يقدمه الشباب المتطوع بمركز القوصية بقيادة هيثم محمود منسق الشباب المتطوع باللجنة السكانية وأحمد عبد المحسن منسق الشباب المتطوع للقرية وبرئاسة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية في تنظيم القافلة بالشكل اللائق.





القافلة الطبية (1)



القافلة الطبية (2)



جانب من قافلة طبية مجانية بقرية مير بالتعاون مع وحدة السكان (1)



جانب من قافلة طبية مجانية بقرية مير بالتعاون مع وحدة السكان (2)



قافلة طبية مجانية بقرية مير بالتعاون مع وحدة السكان (1)



قافلة طبية مجانية بقرية مير بالتعاون مع وحدة السكان (2)



