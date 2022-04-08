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الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة اليوم ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجمعة، 08 أبريل 2022 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة اليوم ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة  ، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة  :  القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 14 
 
 
 

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