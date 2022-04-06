اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"تويتر" يفرض إجراءات جديدة على الحسابات الرسمية الروسية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:31 ص
"تويتر" يفرض إجراءات جديدة على الحسابات الرسمية الروسية تويتر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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فرض موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "تويتر" إجراءات جديدة على الحسابات الحكومية الروسية؛ للحد من انتشار الدعاية الرسمية الروسية.

وذكرت الشركة المالكة لموقع (تويتر) في بيان، أوردته قناة (فرانس 24) اليوم الأربعاء، "أن هذه الحسابات الرسمية لن تكون بعد اليوم محل توصية لمستخدميه في أي من خاناته، بما في ذلك عمليات البحث التي يجريها مستخدمو الموقع عبر محرك البحث التابع للمنصة".

وأضافت الشركة "لن نسهل نشر رسائل الحسابات الحكومية لدول تحد من حرية الوصول إلى المعلومات، وتشارك في نزاعات مسلحة بين الدول"، لافتة إلى أنه عندما تمنع حكومة الوصول إلى خدمات رقمية، وتستمر بالمقابل في استخدام هذه الخدمات للتواصل الخاص بها، فإنها تتسبب بخلل في التوازن".

يذكر أن الشركة الأم لمواقع فيسبوك وإنستجرام (ميتا) فرضت حظرا داخل الاتحاد الأوروبي على حسابات قناتي "آر تي" و"سبوتنيك" الإخباريتين الروسيتين، لتفرض روسيا بدورها قيودا على الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية الثلاثة.

 


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