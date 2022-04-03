الأمم المتحدة تنقل مساعدات إنسانية إلى تيجراى برا لأول مرة منذ أكثر من عام

كتبت : هند المغربي

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن قافلة برية تنقل 500 طن من المواد الغذائية دخلت إلى مدينة تيجراى الإثيوبية فى سابقة هى الأولى منذ منتصف ديسمبر 2021.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن فرق الأمم المتحدة وصلت أيضًا إلى المجتمعات المحلية فى منطقة أفار بالمساعدات الغذائية مؤكدا على أهمية استمرار عمليات إيصال إمدادات الإغاثة والوقود والنقود إلى تيجراى وتوسيع الاستجابة فى المناطق المتضررة من النزاع فى أفار وأمهرة.

وأضاف حق أن نقص الإمدادات أدى إلى تقويض شديد لقدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للوضع الحرج فى تيجراى بشكل متزايد، وأضاف أن المخزونات الغذائية المحدودة المتبقية وزعت فى سبع بلدات فى تيجراى خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن حوالى 1.2 مليون شخص فقط تلقوا مساعدات غذائية فى الأشهر الخمسة والنصف الماضية، بينما ينبغى مساعدة أكثر من 5 ملايين كل ستة أسابيع.

وأوضح حق " أما فى أفار، فلا يزال انعدام الأمن يقيد الوصول إلى العديد من الأشخاص النازحين بسبب القتال الأخير، أضاف المتحدث. وقال حق: "تستمر المساعدة فى المناطق التى يمكن الوصول إليها. فقد قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها الدعم الغذائى لنحو 62 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية. منذ أواخر فبراير تلقى ما يقرب من 30 فى المئة من الأشخاص المستهدفين البالغ عددهم 630 ألف شخص مساعدات غذائية.

وأضاف وفى أمهرة، وزعت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة المواد الغذائية على أكثر من 726 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي".