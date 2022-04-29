باحث بالمركز القومى للبحوث يكشف أهمية تناول الفول المدمس فى السحور

كتب محمد صبحى

كشف الدكتور عاصم أنور أبو عرب أستاذ سموم وملوثات الغذاء ب المركز القومي للبحوث أهمية تناول الفول المدمس فى سحور رمضان، وذلك ضمن حملة المركز القومى للبحوث التوعوية التى أطلقها تحت شعار "صوم رمضان صحة وعبادة وروشتة من غير عيادة" تحت إشراف الدكتورة منال رمضان رئيس قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة بالمركز القومي للبحوث.

وقال الدكتور عاصم أبو عرب، إن الفول المدمس الوجبه الشعبية الأولى فى مصر وهو من أشهر الأطباق التى يعشقها المصريون لفوائدة العديدة فهو من البقوليات الغنية بالبروتينات والتى تتراوح بين 20 إلى 40% وهى لازمة لبناء جسم الإنسان وتساعد على نموه ونشاطه، وهو غنى أيضاً بالعديد من العناصر المعدنية اللازمة للجسم مثل الحديد والفوسفور والكالسيوم والمغنسيوم وكذا الفيتامينات مثل فيتامين أ ،ج وهو أيضاً مصدر جيد للألياف وتزداد قيمته الغذائية بتنوع طرق إعدادة والإضافات المختلفة له والتى ترفع من محتوى العناصر الغذائية به مثل البروتينات عند إضافة البيض له والأملاح المعدنية والفيتامينات عند إضافة الملح والتوابل والليمون والبقدونس والطماطم والفلفل الأخضر ومحتوى الدهون عند إضافة الزيوت والمسلى والطحينة البيضاء، وهو مفيد لتطهير المعدة والأمعاء عند إضافة البصل أو الثوم إليه، وللفول ايضا علاقة كبيرة بمستوى السكر في الدم حيث انه يحافظ عليه.

تابع أستاذ المركز القومى للبحوث، أن الفول لديه القدرة على مكافحة الإمساك وذلك عن طريق قشوره، ويحتوي الفول على مواد تقوّي مناعة الجسم ضّد الأمراض المختلفة وللفول المدمس مكانة مقدسة فى شهر رمضان وهو من الأطباق الشهية خاصة على مائدة السحور حيث يعطى إحساس سريع بالشبع والطاقة، ويؤكد علماء التغذية أن الفول المدمس ليس وجبة متكاملة فحسب، بل هو أيضاً "طبق السعادة الحق" لما يحتويه على مكونات تساعد على تحفيز مشاعر البهجة وتحسين مزاج كل من يتناوله.

واستطرد ، تأتي أهمية طبق الفول المدمس الذي تتوافر فيه العناصر الثلاثة لضمان مساعدة الجسم على تكوين موصلات السعادة وتحقيق قوة الأداء والتقليل من سرعة الشعور بالإجهاد والتوتر، وبالرغم من ذلك ينصح الأفراد المصابين بنقص فى أنزيم أنيميا الفول بالحظر الشديد فى تناول الفول قبل الشفاء.