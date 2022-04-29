إنهاء خصومة استمرت عاما بين 3 عائلات فى طنطا بالغربية.. صور

الغربية عادل ضرة

نجحت لجنة المصالحات العرفية بطنطا بمحافظة الغربية، فى إنهاء خصومة بين عائلات السطيحة بكفرخضر وعائلتى الزناتى والدرعة بكفر مسعود استمرت لمدة عام، والصلح بين المتنازعين والتنازل عن القضايا المنظورة أمام القضاء.

كانت لجنة المصالحات برئاسة النائب الأسبق عبد الفتاح أمين، رشاد زويل، أحمد الدرعه، حسين أبوفراج، رفعت السطيحة، حسام السطيحه، قد عقدت لإنهاء النزاع والخلاف بين العائلات الثلاثة المتنازعة فيما بينهم على إثر مشاجرة بين أولادهم القصر، واستمرت الخلافات لمدة عام كامل.

وانتهت الجلسة إلى الصلح بين المتنازعين والتنازل عن القضايا المنظورة أمام القضاء.

إنهاء خصومة بين 3 عائلات

إنهاء خصومة بين 3 عائلات