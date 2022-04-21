اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 03:35 م
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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى عرب العوازم وآل حسين فى فرشوط بقنا

الخميس، 21 أبريل 2022 03:07 م
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى عرب العوازم وآل حسين فى فرشوط بقنا لجنة المصالحات تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بفرشوط
قنا - صابر سعيد

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تمكنت لجنة المصالحات برئاسة العمدة على قاعود، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، تحت رعاية الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى عرب العوازم وآل حسين بقرية الحاج سلام بفرشوط.

تعود أحداث الخصومة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا بمقتل "فتحي. م" ، من عائلة عرب العوازم، والمتهم فيها شخص من عائلة "آل حسين"، بسبب خلافات عائلية، وتمكنت لجنة المصالحات، من إقناع الطرفين بالصلح، وتوقيع بنود الصلح.

حضر مراسم الصلح الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بقنا، وعدد كبير من الأهالى وسط تعزيز أمنى مكثف.

العائلتين بجلسة الصلح
العائلتين بجلسة الصلح

 

لجنة المصالحات أثناء جلسة الصلح
لجنة المصالحات أثناء جلسة الصلح

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