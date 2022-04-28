علماء يوضحون علاقة الملح بالنوبة القلبية وضغط الدم

كتبت - ميرفت رشاد

لسنوات حتى الآن، واصل العلماء مناقشة ما إذا كان الملح في الواقع "ضارًا" بصحتنا، وعند مناقشة خيارات النظام الغذائي الصحي للعديد من الأشخاص، فإن القاسم المشترك هو الفشل في التمييز بين الملح والصوديوم، غالبًا ما يتم استخدامها بشكل غير صحيح بالتبادل، وفقا لما نشره موقع " usatoday".

الصوديوم عنصر معدني يرمز له بـ "Na" ، هو عنصر غذائي أساسي وأيون ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ، وتقلص العضلات واسترخائها، وتوصيل النبضات العصبية، لكننا نحتاج فقط إلى كمية قليلة من الصوديوم يوميًا لتحقيق هذه الأهداف، و الملح مركب كيميائي يتكون من 40٪ صوديوم وغالبًا 60٪ كلوريد أو "كلوريد الصوديوم".

عندما يفكر الأشخاص في الملح ، فإنهم يفكرون في "ملح الطعام" ولدينا الملح في العديد من الأشكال الشائعة بما في ذلك ملح البحر وملح الهيمالايا، لكن ليس بالضرورة أن الملح هو الذي يشكل خطورة على صحتك، أظهر تحليل تلوي بارز نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2011 وشارك فيه 6250 مشاركًا أنه لا يوجد دليل مقنع على أن تقليل تناول الملح يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الطبيعي أو المرتفع.

ومع ذلك ، فقد تم ربط الصوديوم الزائد بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، يربط أقوى دليل بين تناول الصوديوم المرتفع وارتفاع ضغط الدم والعكس ،تقليل تناول الصوديوم يخفض ضغط الدم ، بالنسبة للفرد السليم العادي ، يمكن للكليتين إدارة مواكبة الصوديوم الزائد في الدم ومع ذلك ، فإن تراكم الصوديوم المفرط بمرور الوقت يجعل الجسم يحتفظ بالماء لفترة أطول لتخفيف الصوديوم وإدارة توازن السوائل ، يؤدي هذا إلى زيادة حجم الدم وبالتالي المزيد من العمل للقلب وزيادة الضغط على الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

خلاصة القول هي أنه يمكننا أن نجعل طعامًا صحيًا وخيارات نمط حياة لتقليل تناول الصوديوم بشكل كبير، يمكن القيام بذلك في المقام الأول عن طريق تجنب الأطعمة المصنعة، يمكن إجراء المزيد من التخفيض عن طريق التحول إلى ملح الهيمالايا ، الذي يحتوي على نسبة صوديوم أقل من ملح الطعام أو ملح البحر ، ويتضمن كميات ضئيلة من العناصر الرئيسية الأخرى، ضع في اعتبارك أيضًا زيادة البوتاسيوم بالفواكه والخضروات الطازجة ، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم الغذائي إلى استرخاء الأوعية الدموية ويساعد على إفراز الصوديوم مع خفض ضغط الدم.