لحياة صحية.. اعرف مقدار الملح المسموح بتناوله يوميًا

نهير عبد النبى

يستهلك معظم الناس الكثير من ملح الطعام يوميا وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه سيكون هناك 2.5 مليون حالة وفاة أقل سنويًا إذا قلل سكان العالم بأكمله من تناول الملح إلى المقدار الصحي لكن ما هو هذا المقدار؟

حسب ما ذكره موقع دويتشة فيلة فأن الملح نفسه ضروري للحياة، وإنه يتكون من كلوريد الصوديوم وجسمنا يحتاج إلى الصوديوم بشكل خاص لأداء مهام مختلفة، مثل تنظيم توازن الماء بالجسم، وضمان عمل الأعصاب والعضلات، وتعزيز الهضم ونحتاج حوالي جرام واحد من الملح للجسم للقيام بهذه المهام.

ملعقة صغيرة ملح يوميا



والسؤال هو في أي نقطة نعبر هذا المقدار الصحي؟ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن الحد الأقصى هو خمسة جرامات من الملح يوميًا وهذا يساوي ملء ملعقة شاي، ويقول خبير التغذية ريدل: "نتجاوز بالفعل هذا المقدار بتناول ببيتزا واحدة مجمدة". والشيء نفسه ينطبق على ملعقتين كبيرتين من صلصة الصويا. ووفقًا لريدل، لا توجد مشكلة إذا حدث هذا بشكل استثنائي في أحد الأيام، لكن كثيرًا من الناس يتجاوزون مقدار الخمسة جرامات الموصى به.

كيف نقلل استهلاك الملح



تقدر منظمة الصحة العالمية أنه سيكون هناك 2.5 مليون حالة وفاة أقل من السكتات الدماغية والنوبات القلبية سنويًا إذا قلل سكان العالم بأكمله من تناول الملح إلى خمسة جرامات يوميًا. لكن كيف ننجح في تحقيق مستوى صحي من الملح؟

هناك استراتيجيات مختلفة لهذا على سبيل المثال، عند الطهي استخدم كمية أقل من الملح ويجب أيضًا أن نتخلى عن عادة وضع الملاحة على المائدة.

احترس من الملح الخفي



ومع ذلك، في كثير من الحالات، لا تظهر مشكلة استهلاكنا المفرط للملح عند الطهي أو إضافة الملح على المائدة، يقول خبير التغذية ريدل: "الغالبية، حوالي 75 في المائة من استهلاكنا للملح يتكون من منتجات سابقة التجهيز تحتوي على الكثير من الملح المخفي".

يشمل ذلك البيتزا المجمدة والمخبوزات والنقانق مثل السلامي والجبن وكاتشب الطماطم والصلصات الجاهزة والحساء ورقائق البطاطس والمعلبات. إذا كنا نريد حقًا تقليل تناول الملح إلى مستوى صحي، فيجب أن نحاول تجنب هذه المنتجات.

بعد كل شيء، الكمية المناسبة من الملح هي مسألة عادة إذا استهلكنا الكثير من الملح على مدى فترة طويلة من الزمن، فإن اللسان يعتاد على المذاق ويطلب أطعمة أكثر ملوحة من ناحية أخرى، إذا استخدمنا الملح بحكمة، نجد أن الوجبات التي لا تكاد تكون مالحة تكون لذيذة لذا حتى نجد توازنًا صحيًا، نحتاج إلى قليل من الصبر.